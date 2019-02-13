Куда жаловаться на ямы на дорогах Тулы?

Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле продолжается ямочный ремонт дорог. Аварийно-восстановительные работы проводятся по всему городу, в том числе и на Одоевском шоссе.

Выполняют ремонт три бригады МКУ «Сервисный центр города Тулы», в ближайшее к ним присоединятся еще пять бригад коммерческих организаций, ставших победителями по итогам конкурса.

На сегодняшний день дорожники в сутки восстанавливают до 400 квадратных метров асфальтового покрытия. О том, как определяются места для ремонта, рассказал журналистам начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов:

Дмитрий Борисов – Бригады распределяются в зависимости от поступающих заявок. Туляки могут подавать их через портал «Открытый регион 71», а также через социальные сети. Для решения вопроса даются сжатые сроки – 10 дней. Кроме того, с просьбой провести аварийно-восстановительный ремонт можно обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81. Сотрудники управления на постоянной основе производят мониторинг состояния дорог, отслеживают информацию о проблемных участках дорог в социальных сетях.

Однако ямочный ремонт – это мера временная. Её основная задача – поддержать эксплуатационные качества дорожного полотна до капитального ремонта.

Так, например, Одоевское шоссе сейчас ремонтируется точечно, а летом его ждет капитальный ремонт и замена асфальтового покрытия в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

Споры о том, когда стоит проводить ремонт, часто возникают в соцсетях. Мы спросили у непосредственных участников дорожного движения – нужен ли зимой ямочный ремонт дорог и вот, что они ответили:

Ксения – Погода такая, что ям очень много. Поэтому ремонт очень нужен. Это хорошо, что делают его сейчас. Иначе к весне разобьем машины, да и это небезопасно.

Константин – Ям очень много появилось. Не хотелось бы ждать до теплого сезона ремонта – подвеска машины дорогая и не хочется из-за ям ремонтировать автомобиль. Поэтому, конечно, ямочный ремонт нужен.

Василий – Ямы нужно латать, они ведь появляются на асфальте не только летом, когда идет ремонт, а ездим мы по дорогам круглый год.