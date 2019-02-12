Туляков научат шутить в Школе КВН

Попробовать свои силы в «Клубе веселых и находчивых» могут все желающие.

В преддверии начала сезона «Оружейной лиги КВН», на базе тульского молодежного центра «Родина» открывается школа КВН. Тульские юмористы приглашают всех желающих вступить в их дружные и веселые ряды.

Опытные КВНщики расскажут, что такое КВН, как в него играть и даже помогут создать свою команду. Школу КВН будут вести редакторы «Оружейной лиги» Денис Посредник и Евгений Лазукин, участники Премьер-лиги Екатерина Иванова, Кирилл Давыдов и Альбина Аминова, авторы команд телевизионных лиг Владимир Пейсахов, Сергей Кузнецов, Илья Запольский, Константин Бакулин и другие.

Запланированы мастер-классы от участников Высшей лиги. Первое занятие состоится в ближайшее воскресенье, 17 февраля, в 17.00 в актовом зале молодежного центра «Родина». Вход свободный!