На ул. Марата в Туле из-за ДТП встали трамваи

Фото предоставлены очевидцем

На пересечении с ул. Каракозова столкнулись два внедорожника.

Как сообщил Myslo очевидец, на пересечении ул. Марата и ул. Каракозова в Туле столкнулись два внедорожника. Автоавария произошла на трамвайных путях, поэтому из-за ДТП собралась пробка и остановлено движение трамваев в обе стороны.

Пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным нет. На момент публикации новости водители ждали сотрудников ГИБДД.