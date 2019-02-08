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На ул. Марата в Туле из-за ДТП встали трамваи
Фото предоставлены очевидцем

На ул. Марата в Туле из-за ДТП встали трамваи

На пересечении с ул. Каракозова столкнулись два внедорожника.

Как сообщил Myslo очевидец, на пересечении ул. Марата и ул. Каракозова в Туле столкнулись два внедорожника. Автоавария произошла на трамвайных путях, поэтому из-за ДТП собралась пробка и остановлено движение трамваев в обе стороны.
 
Пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным нет. На момент публикации новости водители ждали сотрудников ГИБДД.
 
 
 
Если вы стали очевидцем происшествия, или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:19 +5
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