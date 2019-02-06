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Фестиваль зимних игр в Туле: забег гигантских матрешек, экстремальные гонки и метание валенка
Фото: es911.ru

Фестиваль зимних игр в Туле: забег гигантских матрешек, экстремальные гонки и метание валенка

Приглашаются все желающие! Мероприятие приурочено к празднованию Масленицы.

10 марта в Туле на Пролетарской набережной состоится фестиваль зимних дворовых игр. Это мероприятие приурочено к празднованию Масленицы.
Жителей и гостей города ждут народные гуляния, спортивные забавы, веселые конкурсы и праздничные развлечения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в программе фестиваля: метание валенка, гонки снежных «комков», испытание на меткость, а самых смелых и азартных ожидает «Русская баня».

Помимо традиционных народных забав туляки смогут преодолеть дистанцию в «беличьем колесе», поучаствовать в забеге гигантских матрешек, экстремальных гонках на финских санях.

На празднике будут веселые скоморохи. Гостей города закружат в хороводах, предложат угоститься румяными блинами и согреться горячим чаем.

Мероприятие начнется в 12.00 и продлится до 15.00. Возрастных ограничений нет. Участие бесплатное.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:10 +4
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