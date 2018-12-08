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С 9 декабря изменится график движения поездов Тула-Москва

С 9 декабря изменится график движения поездов Тула-Москва

В расписании появятся новые экспрессы.

С 9 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения пассажирских поездов. В расписании появятся новые экспрессы, которые свяжут Москву и Тулу, а также проходящие через Тульскую область пассажирские поезда.

Так, ежедневно в 19.04 (кроме субботы) с Курского вокзала столицы в Тулу станет отправляться экспресс № 7041.

Из Тулы до станции Царицыно, расположенной в Москве, с понедельника по субботу в 6.30 в путь будет уходить экспресс № 7040.

Изменится время отправления экспресса № 7048 сообщением Тула — Москва (отправление в 16.13 вместо 17.15).

Через Тульскую область начнут проходить новые пассажирские поезда, отправляющие и прибывающие на Павелецкий вокзал: № 263/264 Москва — Старый Оскол (по участку Ожерелье — Узловая — Ефремов — Елец) и № 25/26 Москва — Воронеж (по участку Ожерелье — Узловая — Ефремов — Елец).

Кроме того, в графике появится новый поезд № 328/327 сообщением Минск — Казань, маршрут которого будет проходить через Тульскую область. Периодичность отправления поезда в рейс — 1 раз в неделю.

С более подробными изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

сегодня, в 18:26 +6
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