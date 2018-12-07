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В Туле рецидивист обокрал две машины и охранника Пенсионного Фонда

В Туле рецидивист обокрал две машины и охранника Пенсионного Фонда

Суд приговорил ранее судимого мужчину к двум годам колонии строгого режима.

Пролетарским районным судом за совершение серии краж вынесен приговор 29-летнему неоднократно судимому жителю областного центра. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 8 июня мужчина находился в здании регионального отделения Пенсионного Фонда на ул. Л. Толстого – он разгружал офисную бумагу.

Закончив работу, злоумышленник заметил, что охранник учреждения отлучился со своего поста и украл из шкафа сумку с ноутбуком. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. 

Утром 30 июня, рядом с домом № 12 по улице Кирова злоумышленник разбил стекло двери автомобиля Hyandai Сreta и украл из салона видеорегистратор. Через несколько кварталов он таким же способом обворовал «Ладу Ларгус» – добычей стали навигатор и видеорегистратор. Сумма ущерба составила 9100 рублей.

Суд приговорил рецидивиста к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +4
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