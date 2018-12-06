Какие улицы Тулы будут обесточены 7 декабря

С 9 до 16 часов электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.),

ул. Мопра, 6-а, 8, 10, 12, 15, 17,

ул. Розы Люксембург,

ул. Плеханова, 1-43,

ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),

ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),

п. Горелки: пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,

ул. Мирная, 1-8-а,

пер. Соснянский, 3-а-13,

Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,

11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 1-п,

12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,

10-й пр-д, 1-3.