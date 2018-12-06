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Какие улицы Тулы будут обесточены 7 декабря

Какие улицы Тулы будут обесточены 7 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 16 часов электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

  • ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
  • ул. Мопра, 6-а, 8, 10, 12, 15, 17,
  • ул. Розы Люксембург,
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
  • п. Горелки: пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,
  • ул. Мирная, 1-8-а,
  • пер. Соснянский, 3-а-13,
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1-3.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 +1
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