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В Богородицке школьник попал под колёса «Хонды»
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Богородицке школьник попал под колёса «Хонды»

Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Накануне, в 14.55, на улице Урицкого в Богородицке 26-летний водитель Honda Civic совершил наезд на десятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уточнили, что несовершеннолетний пешеход с различными травмами был госпитализирован.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 −1
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Место
Тульская областьБогородицк

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