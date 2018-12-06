В Богородицке школьник попал под колёса «Хонды»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Накануне, в 14.55, на улице Урицкого в Богородицке 26-летний водитель Honda Civic совершил наезд на десятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уточнили, что несовершеннолетний пешеход с различными травмами был госпитализирован.