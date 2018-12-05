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В дома туляков после затянувшейся газификации пришло тепло

В дома туляков после затянувшейся газификации пришло тепло

Всю осень и зиму жители 475 домов жили без отопления.

По данным пресс-службы администрации, в частном секторе Пролетарского округа газифицированы первые объекты. Работы проводились в рамках муниципальной программы «Осуществление градостроительной деятельности на территории МО город Тула» и реализации объекта  «Газификация частного сектора по ул. Пролетарская набережная, Пробная, К. Маркса, Чапаева, Плеханова, Тулицкий проезд, Ложевая, Гармонная, Осташева, в Пролетарском районе г. Тулы, в т. ч. ПИР».

В соответствии с проектом обеспечена техническая возможность газификации 475 домовладений. Сегодня голубое топливо поступило в дом №110 по улице Пробной, где проживает многодетная семья Людмилы Федоровны Находневой.

В настоящее время в АО «Тулагоргаз» формируется график врезки остальных абонентов в магистральный газопровод.

Историю Людмилы Находневой рассказал Myslo. Женщина убрала из дома печку, после обещаний провести в жилье газ до 1 сентября. Однако работы затянулись. До декабря женщине приходилось поддерживать плюсовую температуру в доме с помощью обогревателей.

Подробнее об этой истории здесь

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:26 +2
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