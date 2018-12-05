фото ГУ МЧС России по Тульской области.
Под Тулой легковушка врезалась в автобус со школьниками
Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Сообщение о ДТП в Киреевском районе в Фатеево с участием школьного автобуса поступило в «Единую службу спасения-112» сегодня в 15.55.
Школьный автобус вез десять школьников и двух взрослых с занятий из Болохово в Фатеево, когда в него врезалась «шестерка». За рулем отечественной легковушки был 18-летний парень. Он всего несколько месяцев назад получил водительские права.
В результате аварии никто не пострадал.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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