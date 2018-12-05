Под Тулой легковушка врезалась в автобус со школьниками

фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Сообщение о ДТП в Киреевском районе в Фатеево с участием школьного автобуса поступило в «Единую службу спасения-112» сегодня в 15.55.

Школьный автобус вез десять школьников и двух взрослых с занятий из Болохово в Фатеево, когда в него врезалась «шестерка». За рулем отечественной легковушки был 18-летний парень. Он всего несколько месяцев назад получил водительские права.

В результате аварии никто не пострадал.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и устанавливаются все обстоятельства случившегося.