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Под Тулой легковушка врезалась в автобус со школьниками
фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой легковушка врезалась в автобус со школьниками

Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Сообщение о ДТП в Киреевском районе в Фатеево с участием школьного автобуса поступило в «Единую службу спасения-112» сегодня в 15.55.
 
Школьный автобус вез десять школьников и двух взрослых с занятий из Болохово в Фатеево, когда в него врезалась «шестерка». За рулем отечественной легковушки был 18-летний парень. Он всего несколько месяцев назад получил водительские права.
 
В результате аварии никто не пострадал.
 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:18 +1
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Тульская областьКиреевский район

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