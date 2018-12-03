Готово ли футбольное поле Центрального стадиона к матчу «Арсенала» с «Зенитом»?

Фото пресс-службы ФК «Зенит».

В твиттере питерского клуба появилось фото, на котором газон будто бы укрыт плотным слоем снега.

Болельщики «Зенита», увидев на фотографии «заснеженный» газон, заволновались: перенесут ли в таком случае матч на другой стадион? Как выяснилось, переживать не стоит — поле укрыто не снегом, а покрывалом! На такие меры пошли специалисты, чтобы сохранить газон к матчу «Арсенал» — «Зенит» в хорошем состоянии.

Александр Акимов, агроном ПФК «Арсенал», рассказал корреспонденту Myslo о том, как специалисты готовили газон к игре:

Александр Акимов – Грамотные действия всей нашей службы помогли сохранить поле в хорошем состоянии. После последнего домашнего матча с «Анжи» газон периодически накрывали покрывалом и открывали, чтобы подышал. Перед тем как накрыть поле, мы обработали его, чтобы не допустить образование грибка, своевременно внесли все удобрения. Всё идет согласно плану. К матчу с «Зенитом» мы тщательно готовились, каждый день смотрели прогнозы. Главное, не упустить момент, когда открыть-закрыть газон. Всё это время работал подогрев. Температура поверхности поля под покрывалом была 5-6 градусов тепла, несмотря на морозную погоду. Сегодня мы сняли покрывало. Сейчас стрижем газон, наносим разметку.

Сейчас на стадионе работает подогрев. Температура воздуха на корневой системе на глубине 8 см оптимальная — 15 градусов тепла.

После матча с «Зенитом» агрономы начнут готовить газон к спячке.

– Будем постепенно отключать систему подогрева, снижать температуру, — говорит Александр.

В 2019 году из спящего состояния поле придется выводить достаточно рано – уже в феврале на Центральном стадионе «Арсенал» сыграет кубковую игру с «Оренбургом».