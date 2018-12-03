Фото из архива Myslo.
Забег Дедов Морозов в Туле перенесли на 15 декабря
Он состоится в Центральном парке.
Костюмированный забег Дедов Морозов в Туле перенесли на 15 декабря. Мероприятие состоится в Центральном парке с 10.30.
Ранее планировалось проведение забега 7 декабря на участке от Тульского академического театра драмы до площади Ленина.
Принять участие в мероприятии могут все желающие независимо от возраста. Подробности по телефону
1 декабря, в 15:37, 189 3606 2
30 ноября, в 16:00, 2 1840 2
30 ноября, в 15:40, 25 3527 0
30 ноября, в 13:20, 90 4438 1
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