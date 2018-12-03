Фото из архива Myslo.

Он состоится в Центральном парке.

Костюмированный забег Дедов Морозов в Туле перенесли на 15 декабря. Мероприятие состоится в Центральном парке с 10.30.

Ранее планировалось проведение забега 7 декабря на участке от Тульского академического театра драмы до площади Ленина.