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Забег Дедов Морозов в Туле перенесли на 15 декабря
Фото из архива Myslo.

Забег Дедов Морозов в Туле перенесли на 15 декабря

Он состоится в Центральном парке.

Костюмированный забег Дедов Морозов в Туле перенесли на 15 декабря. Мероприятие состоится в Центральном парке с 10.30.

Ранее планировалось проведение забега 7 декабря на участке от Тульского академического театра драмы до площади Ленина.

Принять участие в мероприятии могут все желающие независимо от возраста. Подробности по телефону 8 (4872) 30-16-92.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:24 +5
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