Где в Туле 29 ноября не будет воды
«Тулагорводоканал» сообщает о плановых работах.
Ремонт и профилактика пройдут по следующим адресам:
- ул. Кутузова, д. 108-В, 110-Б,
- ул. Металлургов, д. 42-А, 44-А,
- ул. Буденного д. 90, 90-А, 90-Б, 94, 116,
- ул. Перекопская д. 1, 2-А, 3-А,
- ул. Кауля д. 31,
- частный сектор – ул. Буденного, Пугачева,
- ул. Кирова д. 151, 153, 159, 161,
- пр-д Марата д. 2.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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