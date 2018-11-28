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Где в Туле 29 ноября не будет воды

Где в Туле 29 ноября не будет воды

«Тулагорводоканал» сообщает о плановых работах.

Ремонт и профилактика пройдут по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, д. 108-В, 110-Б,
  • ул. Металлургов, д. 42-А, 44-А,
  • ул. Буденного д. 90, 90-А, 90-Б, 94, 116,
  • ул. Перекопская д. 1, 2-А, 3-А,
  • ул. Кауля д. 31,
  • частный сектор – ул. Буденного, Пугачева,
  • ул. Кирова д. 151, 153, 159, 161,
  • пр-д Марата д. 2.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:32 +1
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