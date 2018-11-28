Погода в Туле 29 ноября: сухо, морозно и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится переменная облачность.

Осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -14 до -9 градусов, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление повышенное – 760-765 мм рт. ст.