В новогодние праздники гостям Тулы выдадут бейджи для получения бонусов и скидок

До старта проекта «Тула – Новогодняя столица России» остаётся десять дней. На протяжении месяца, до 7 января, в рамках праздничных мероприятий будет работать новогодний туристический сервис «Гость Тулы».

Это программа лояльности для гостей оружейной столицы, благодаря которой туристы получат целый ряд привилегий, бонусов и скидок. Специальный бейдж позволит туристам провести время в Туле продуктивно и комфортно – посетить музеи, театры и экскурсии, воспользоваться такси, получить скидки и бонусы в гостиницах, ресторанах и сувенирных магазинах.

В новогоднем проекте планируют принять участие более 200 объектов туриндустрии. Бейдж «Гость Тулы» будет выдаваться туристам бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего регистрацию путешественника за пределами Тульской области.

Бейдж можно будет получить в Штабе приема гостей, ТИЦ, гостиницах и на вокзалах Тулы – нужно лишь заполнить анкету. Вместе с бейджем будет выдаваться информационный буклет. Кроме того, в знак гостеприимства каждый ресторан предложит туристу чашку чая, а отель подарит знаменитый тульский пряник.