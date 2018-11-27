Какие дома в Туле останутся без света 28 ноября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
Отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Седова, 6,
- ул. Кирова, 135,
- п. Новоскуратово, 101-а,
- ул. Скуратовская, 39-87 (нечётн.), 18-78 (чётн.), 40-а, 44-а, 44-б,
- 11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),
- ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
- 2-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
- пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,
- ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
- ул. Речная, 2-9.
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