Какие дома в Туле останутся без света 28 ноября

Отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Седова, 6,

ул. Кирова, 135,

п. Новоскуратово, 101-а,

ул. Скуратовская, 39-87 (нечётн.), 18-78 (чётн.), 40-а, 44-а, 44-б,

11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),

ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),

12-й пр-д, 2-9, 2-а,

2-й Речной пр-д, 1-10,

1-й Речной пр-д, 1-10,

1-й пр-д, 18-23, 36-39,

пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,

ул. Красина, 73, 77, 78, 80,

ул. Речная, 2-9.