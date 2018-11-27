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Какие дома в Туле останутся без света 28 ноября

Какие дома в Туле останутся без света 28 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Седова, 6,
  • ул. Кирова, 135,
  • п. Новоскуратово, 101-а,
  • ул. Скуратовская, 39-87 (нечётн.), 18-78 (чётн.), 40-а, 44-а, 44-б,
  • 11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
  • 2-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
  • пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,
  • ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
  • ул. Речная, 2-9.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +1
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