С начала года туляки оформили 180 тысяч полисов электронных полисов ОСАГО

В прошлом году за тот же период число оформленных полисов было в 6,5 раза меньше.

За 9 месяцев 2018 года жители Тульской области оформили 180 тысяч полисов е-ОСАГО. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года таких полисов в регионе было приобретено 28 тысяч штук (в 6,5 раза меньше). При этом чаще всего туляки оформляли электронные полисы «автогражданки» летом: в июне (24 627 шт.), июле (27 249 шт.) и августе (24 235 шт.).

Сегодня страховщики, имеющие лицензию на оформление полисов ОСАГО, обязаны продавать их еще и в электронном виде – через интернет.

Появление е-ОСАГО помогло решить проблему с доступностью услуги в тех регионах, где оформить страховку было сложно. Успехом проекта Банка России воспользовались интернет-мошенники: после начала массовой продажи электронных полисов «автогражданки» стали активно появляться сайты-клоны. Они имитировали официальные страницы в интернете страховых компаний – схожие названия, дизайн и пр. Такие ресурсы регулярно блокируются, но тут же им на смену приходят другие.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, следует оформлять е-ОСАГО только на официальном сайте страховой компании, продающей электронные полисы, – отмечает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков. – Узнать правильный адрес сайта страховщика можно в разделе «Электронный полис ОСАГО» на сайте РСА www.autoins.ru или в специальном разделе на сайте Банка России».

Кроме того, в поисковом сервисе Яндекса официальные сайты страховых компаний отмечаются специальным значком – это совместный проект Банка России и Яндекса. Внимательно проверяйте соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта.