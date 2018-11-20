В Центральном парке Тулы отметят День матери

25 ноября, в международный праздник в честь всех матерей, в Центральном парке Тулы пройдут праздничные мероприятия. Основной площадкой станет детский городок, где в помещении библиотеки в 11.30 пройдет мастер-класс по изготовлению декоративных тарелок «Подарок маме», а в 12.30 маленьким посетителям парка покажут поучительный кукольный спектакль.

В 13.00 программа праздника продолжится конкурсом на лучшее поздравление «Минутка стихотворений». «Изюминкой» станет выступление мини-цирка Crazy Show с 13.00 до 14.00 на эстраде детского городка.