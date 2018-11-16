Рядом с тульским Музеем оружия появится новая парковка

Работы по её обустройству пройдут с 17 ноября по 1 декабря.

Новая площадка для стоянки автомобилей расположится неподалеку от здания музея оружия. Вопрос обустройства парковочного пространства в этом месте обсуждался на одном из оперативных совещаний под председательством главы региона Алексея Дюмина.

Работы по обустройству парковки стартуют 17 ноября и продлятся до 1 декабря.

Парковочная зона площадью 4600 квадратных метров будет засыпана щебнем. Управление транспорта и дорожного хозяйства просит автовладельцев временно выбирать другие места для парковки.