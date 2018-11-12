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Тульское правительство обеспечит малоимущие семьи спутниковым телевидением

Тульское правительство обеспечит малоимущие семьи спутниковым телевидением

Жители региона могут рассчитывать на компенсационную выплату, которую можно потратить на покупку и монтаж телеоборудования.

На еженедельном оперативном совещании заместитель председателя регионального правительства Марина Левина доложила, что по поручению губернатора Алексея Дюмина проработан вопрос оказания материальной помощи из бюджета Тульской области отдельным категориям граждан на приобретение оборудования для приема цифрового или спутникового телевидения. По результатам мониторинга, в выплате нуждаются порядка 4000 человек.

Предлагается установить единовременную компенсацию на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного телевизионного вещания для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

Для жителей населенных пунктов, расположенных в зоне цифрового эфирного наземного телевизионного вещания предусмотрена сумма до 1500 рублей, для жителей отдалённых сел и деревень компенсация может достигать шести тысяч рублей. Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:16 −3
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