Автомобиль с телами пролежал на дне реки 9 лет: подробности и фото

Фото Дмитрия Дзюбина и местных жителей.

Myslo выяснил детали истории о мужчине и женщине, пропавших в 2009 году.

Деревня Костомаровка Воловского района Тульской области для 63-летнего мужчины и 58-летней женщины (жительницы Жуковского Московской области) на протяжении нескольких лет была местом для встреч. Они даже успели примелькаться местным жителям.

По словам местных жителей, на протяжении примерно трех лет пару регулярно видели на берегу реки Красивая Меча. Но что случилось в тот злополучный день, никто не знает.

Они, как всегда, расположились на берегу реки, а наутро их машины уже не было. Где точно стояла палатка, сейчас уже никто не вспомнит.

Местные жители знали, что и мужчина, и женщина не свободны, у них были семьи. В связи с этим строятся догадки о том, кто мог быть причастен к преступлению. В том, что это несчастный случай, местные сомневаются.

Напомним, пара внезапно исчезла в 2009 году. Тогда же по этому факту было возбуждено уголовное дело. Реку обследовали водолазы, но ничего не нашли. На магазинах, почте, больнице и сельсовете развешивали фото пропавших, но мужчина и женщина будто сквозь землю провалились. Они были признаны безвестно пропавшими.

В минувшие выходные на погруженный в воду автомобиль наткнулись местные рыбаки. Почему машина не попалась им за эти девять лет, похоже, так и останется тайной. Рыбаки позвонили в полицию и сообщили о находке.

6 ноября на место выехали следовали, полиция и сотрудники МЧС. Водолазы обнаружили на дне реки автомобиль «Шевроле Нива».

В извлеченной из воды машине нашли останки двух человек. Предположительно, это те самые мужчина и женщина, которые бесследно исчезли в 2009 году.

Установить по внешним признакам, кому принадлежат останки, не представляется возможным. В связи с этим останки переданы на экспертизу ДНК для подтверждения личностей погибших.

На данный момент известно, что это именно та машина, на которой пара приезжала на берег реки девять лет назад. Транспортное средство зарегистрировано в Московской области.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что при осмотре «Нивы» выяснилось: ключа в замке зажигания нет, машина стоит на «нейтралке», ручник за эти годы сгнил. Скатилась ли машина в водоем случайно или кто-то ее столкнул, предстоит выяснить в ходе расследования.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).