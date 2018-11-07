Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки
Работы проходят в рамках ревитализации исторического центра города.
В Туле продолжается снос незаконных построек и бесхозных сараев. 7 ноября работы прошли на ул. Пирогова.
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Всего в Центральном территориальном округе Тулы планируется снести 57 таких строений.
Работы по сносу незаконных построек осуществляется в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра города.
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