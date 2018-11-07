новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки

Работы проходят в рамках ревитализации исторического центра города.

В Туле продолжается снос незаконных построек и бесхозных сараев. 7 ноября работы прошли на ул. Пирогова.

Галерея
В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки, Фото: 1
В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки, Фото: 2
В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки, Фото: 3

Всего в Центральном территориальном округе Тулы планируется снести 57 таких строений.

Работы по сносу незаконных построек осуществляется в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра города.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:45 +7
Другие статьи по темам
Событие
Ревитализацияснос сараевнезаконные постройкиисторический центр города
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Народная» проверка Myslo: что продают под видом икры на тульских развалах?
«Народная» проверка Myslo: что продают под видом икры на тульских развалах?
Первый матч 1/4 Кубка России «Арсенал» сыграет в Оренбурге
Первый матч 1/4 Кубка России «Арсенал» сыграет в Оренбурге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.