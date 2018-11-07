В Туле на ул. Пирогова снесли незаконные постройки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы проходят в рамках ревитализации исторического центра города.

В Туле продолжается снос незаконных построек и бесхозных сараев. 7 ноября работы прошли на ул. Пирогова.

Всего в Центральном территориальном округе Тулы планируется снести 57 таких строений.

Работы по сносу незаконных построек осуществляется в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра города.