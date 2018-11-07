Первый матч 1/4 Кубка России «Арсенал» сыграет в Оренбурге

Сегодня, 7 ноября, в Доме футбола состоялась жеребьевка матчей 1/4 Кубка России сезона 2018/2019. В нынешнем сезоне, начиная со стадии четвертьфинала, победитель определяется по итогам двух игр.

5−6 декабря между собой встретятся:

«Локомотив» — «Рубин»

«Краснодар» — «Ростов»

«Спартак» — «Урал»

«Оренбург» — «Арсенал»

Первый матч оружейники проведут на выезде. Ответная игра состоится 23 или 24 февраля в Туле.