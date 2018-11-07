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Первый матч 1/4 Кубка России «Арсенал» сыграет в Оренбурге

Первый матч 1/4 Кубка России «Арсенал» сыграет в Оренбурге

Ответная игра состоится в Туле.

Сегодня, 7 ноября, в Доме футбола состоялась жеребьевка матчей 1/4 Кубка России сезона 2018/2019. В нынешнем сезоне, начиная со стадии четвертьфинала, победитель определяется по итогам двух игр.

5−6 декабря между собой встретятся:

  • «Локомотив» — «Рубин»
  • «Краснодар» — «Ростов»
  • «Спартак» — «Урал»
  • «Оренбург» — «Арсенал»

Первый матч оружейники проведут на выезде. Ответная игра состоится 23 или 24 февраля в Туле.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:25 +3
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