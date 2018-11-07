Первый матч 1/4 Кубка России «Арсенал» сыграет в Оренбурге
Ответная игра состоится в Туле.
Сегодня, 7 ноября, в Доме футбола состоялась жеребьевка матчей 1/4 Кубка России сезона 2018/2019. В нынешнем сезоне, начиная со стадии четвертьфинала, победитель определяется по итогам двух игр.
5−6 декабря между собой встретятся:
- «Локомотив» — «Рубин»
- «Краснодар» — «Ростов»
- «Спартак» — «Урал»
- «Оренбург» — «Арсенал»
Первый матч оружейники проведут на выезде. Ответная игра состоится 23 или 24 февраля в Туле.
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