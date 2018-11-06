За испорченный отдых тулякам возместят более 170 тысяч рублей

Поводом для очередного обращения Управления в суд послужило нарушение права потребителя на возврат денежных средств за тур, аннулированный по инициативе туроператора.

Так, между потребителем и турагентом был заключен договор реализации туристского продукта. Туроператором по указанному договору выступало ООО «Панорама Тур», осуществляющее туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Натали Турс».

Поданный Управлением в защиту прав потребителя иск о взыскании суммы, уплаченной по договору о реализации туристского продукта, пени (неустойки) за просрочку выполнения требования потребителя, штрафа и компенсации морального вреда удовлетворен.

Сумма, подлежащая к взысканию по решению суда, составила более 170 тысяч рублей, в том числе моральный вред 15 тысяч рублей.

4 сентября 2018 года Приказом Министерства культуры РФ №341-Пр-18 ООО «Панорама Тур» исключено из Единого Федерального реестра туроператоров и не может предоставлять туристские услуги потребителям.

ООО «Панорама Тур» не прекратило свою деятельность как юридическое лицо, поэтому у потребителей сохраняется право на предъявление требований о возмещении реального ущерба и убытков непосредственно к бывшему туроператору.