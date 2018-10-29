«Тулица» в ответном матче обыграла «Луч» со счетом 3:0

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

28 октября в манеже стадиона «Арсенал» состоялась ответная встреча волейбольных команд «Тулица» и «Луч». Тулячки победили со счетом 3:0 (25:19, 25:13, 25:16). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, в первой игре «Тулица» тоже оказалась сильнее соперниц из Москвы.

С шестью очками тульская команда находится в тройке лидеров турнирной таблицы наряду с череповецкой «Северянкой» и нижегородской «Спартой».