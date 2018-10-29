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Какие улицы Тулы останутся без света 30 октября

Какие улицы Тулы останутся без света 30 октября

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Дзержинского, 5,
  • ул. Галкина, 34, 32,
  • ул. Октябрьская, 81-а, 81-б, 83, 81, 85, 69,
  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Курковая, 94,
  • ул. Литейная, 36,
  • ул. М. Тореза, 6,
  • ул. Первомайская, 2,
  • пр-т Ленина, 63,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 8-а, 10, 12,
  • ул. Горького, 6, 8.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 +2
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