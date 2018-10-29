Какие улицы Тулы останутся без света 30 октября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Дзержинского, 5,
- ул. Галкина, 34, 32,
- ул. Октябрьская, 81-а, 81-б, 83, 81, 85, 69,
- ул. Луначарского, 67,
- ул. Курковая, 94,
- ул. Литейная, 36,
- ул. М. Тореза, 6,
- ул. Первомайская, 2,
- пр-т Ленина, 63,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 8-а, 10, 12,
- ул. Горького, 6, 8.
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