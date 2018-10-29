Какие улицы Тулы останутся без света 30 октября

С 9 до 17 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Дзержинского, 5,

ул. Галкина, 34, 32,

ул. Октябрьская, 81-а, 81-б, 83, 81, 85, 69,

ул. Луначарского, 67,

ул. Курковая, 94,

ул. Литейная, 36,

ул. М. Тореза, 6,

ул. Первомайская, 2,

пр-т Ленина, 63,

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 8-а, 10, 12,

ул. Горького, 6, 8.