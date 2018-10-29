За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 45 нетрезвых водителей

Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудников ГИБДД с 26 по 28 октября в Тульской области задержаны 45 водителей, севших за руль «под градусом».

28 из них привлечены к административной ответственности за пьяное вождение, 12 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а ещё пятеро оказались злостными нарушителями – ранее их уже ловили нетрезвыми за рулём.

По всем фактам были составлены административные материалы. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении придётся раскошелиться на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, отправиться на обязательные либо принудительные работы, или вовсе угодить в места лишения свободы на срок до двух лет.