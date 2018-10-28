В Туле создаются дополнительные места в детсадах

В центрах образования № 15 и № 29 откроют новые группы на 20 мест.

Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая проинспектировала ремонтные работы в центрах образования № 15 и № 29.

В дошкольных структурных подразделениях данных центров образования ведутся мероприятия по созданию дополнительных мест для детей от 0 до 3 лет.

В каждом из них за счет внутренних резервов учреждений будет открыта новая группа на 20 мест.

Сейчас в детсадах идут ремонтные работы, планируемый срок их завершения — первая декада декабря 2018 года.

Напомним, в Туле для ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения детей от 0 до 3 лет создана комплексная программа развития инфраструктуры образовательных организаций по созданию дополнительных мест.