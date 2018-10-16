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Жители Больших Калмык просят установить светофор на опасном участке
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Жители Больших Калмык просят установить светофор на опасном участке

По словам местных, чтобы попасть в школу или в магазин, приходится переходить дорогу с интенсивным движением транспорта.

Жители поселка Интернациональный и деревни Большие Калмыки Киреевского района попросили установить светофор на автодороге Тула — Новомосковск. По их словам, чтобы попасть в школу и в магазин, приходится переходить дорогу с интенсивным движением автотранспорта.

На оперативном совещании у губернатора Тульской области министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник отметил, что на данном участке установка светофора нецелесообразна. Введены ограничения максимальной скорости. Участок дороги оборудован стационарным электрическим освещением. Также будут установлены дорожные знаки со светодиодной индикацией.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:24 +1
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Тульская областьБольшие Калмыки
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установка светофора

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