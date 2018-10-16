«На благо мира»: Туляки борются за Национальную Премию

В России в третий раз проходит конкурс Национальной Премии «На Благо Мира». В различных номинациях за гуманизм в искусстве и главный приз борются 1655 режиссеров фильмов, театральных постановок, создателей сайтов, социальных проектов, фондов, писателей, авторов и исполнителей песен.

В числе номинантов Национальной Премии Данил Плужников, Игорь Растеряев, Благотворительный Фонд Хабенского, трезвеннический проект «Общее дело», х/ф «Герой» в главной роли с Димой Биланом, художник Ирина Поволоцкая, а также четверо туляков — Николай Губенков, Стас Море Даньшин, Руслан Олейник и Саша Колчак.

Николай Губенков представил на суд зрителей документальный фильм «Поколение памяти». Как известно, в Тульской области развивается и функционирует большое количество патриотических движений. Проблема состоит в привлечении незаинтересованной молодёжи к мероприятиям и организациям, осуществляющим патриотическую деятельность. Воспитание в молодёжи чувства патриотизма и любви к родине на примерах их сверстников. Николай является каскадёром, постановщиком трюков, сценаристом. С 2001 года — директор «Лаборатории КиноТрюка». В настоящий момент состоит на службе в ЗОКО ВКО ЦКВ, хорунжий, советник окружного атамана по культуре.

Известный тульский шоумен и музыкант Стас Море (Даньшин), выступавший в сентябре этого года в числе участников крупнейшего в России конкурса молодых исполнителей «Новая волна», нынче является соискателем Премии в категории «Авторская песня» с песней под красивым названием «Мечта». Без мечты, как и без цели в жизни, человек блуждает в потёмках. Обретя мечту, обретёшь счастье — таков лейтмотив песни, побуждающей к добрым действиям!

В категории «Видеоролики» участвует работа «Герой. История преодоления и любви» Руслана Олейника. Это история преодоления депрессии девушкой после болезненного расставания с молодым человеком и обретения новой любви… В этой работе Руслан выступил как режиссёр и оператор, функции второго оператора выполнял Илья Кончев. В качестве звукового оформления была выбрана песня «Герой» певицы daKooka. Ролик создавался в этом году, на всероссийском молодёжном форуме «Таврида», который проходил в Крыму, с 1 по 7 августа. В рамках школы клипмейкинга Елены Кипер «Я Режиссёр» Руслан придумал концепцию и воплотил её за один солнечный день и за одну ночь.

За победу в номинации «Популярная песня» борется Саша Колчак с песней «Небо забирает лучших». Он является создателем детской группы «Регтайм». Несмотря на то, что коллектив существует всего год, его юные участники регулярно выступают со звездами эстрады. В том числе с Родионом Газмановым, Марой, Петром Налич, Найком Борзовым и так далее.

Победители премии будут определены в два этапа: по результатам интернет-голосования на сайте проекта будет составлен топ-10 лучших работ. В декабре из этого списка самые достойные произведения выберет экспертный совет — известные деятели российской культуры и искусства.

Как отмечают организаторы, на данный момент общий призовой фонд проекта составляет чуть более 3 миллионов рублей.