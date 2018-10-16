В Щекинском районе у должников отключили газ

С начала октября сотрудники «Газпром межрегионгаз Тула» провели 5 рейдов в Щекинском районе по приостановке газоснабжения должникам. В результате от системы газораспределения были отключены 27 абонентов, общая сумма задолженности превышает 200 000 рублей. Самый большой долг — более 35 000 рублей — у жительницы села Карамышево. Во всех случаях абоненты игнорировали неоднократные требования по погашению задолженности и уведомления об отключении.

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Тула» перекрыли газовые краны и установили специальный замок-блокиратор, а в некоторых случаях с помощью сварочных работ отрезали газопровод.

Для возобновления подачи газа абонент должен не только погасить долги и пени, но и оплатить работы по отключению и подключению. В «Газпром межрегионгаз Тула» подчеркнули, что стоимость возобновления газоснабжения в зависимости от способа отключения составляет от 1 500 до 20 000 рублей.