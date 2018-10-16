новости
новости
Регистрация
Суд ужесточил наказание директору киреевского завода, осужденному за налоговые махинации

Суд ужесточил наказание директору киреевского завода, осужденному за налоговые махинации

Ранее мужчина был приговорён к условному сроку. Но после поданной прокурором апелляции ему предстоит провести три года в колонии.

Киреевский районный суд в конце августа признал экс-руководителя «Киреевского завода легких металлоконструкций» виновным в налоговых махинациях, совершенных в особо крупном размере.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, в прошлом году осужденный скрыл от налоговиков денежные средства, которые должны были погасить крупную недоимку по налогам и страховым взносам – в государственный бюджет не поступило более 209 млн рублей.

Ранее бывший директор завода был приговорён к трём годам лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком. Сторона обвинения посчитала приговор слишком мягким и подала апелляцию.

В результате наказание было ужесточено – теперь мужчине предстоит провести три года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, осужденный взят под стражу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 +4
Другие статьи по темам
Событие
пересмотр приговораапелляцияужесточение наказанияуголовное делопрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские дружинники смогут получать бюджетное финансирование
Тульские дружинники смогут получать бюджетное финансирование
В Туле проходит международный конгресс сталеплавильщиков
В Туле проходит международный конгресс сталеплавильщиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.