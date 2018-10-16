Суд ужесточил наказание директору киреевского завода, осужденному за налоговые махинации

Ранее мужчина был приговорён к условному сроку. Но после поданной прокурором апелляции ему предстоит провести три года в колонии.

Киреевский районный суд в конце августа признал экс-руководителя «Киреевского завода легких металлоконструкций» виновным в налоговых махинациях, совершенных в особо крупном размере.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, в прошлом году осужденный скрыл от налоговиков денежные средства, которые должны были погасить крупную недоимку по налогам и страховым взносам – в государственный бюджет не поступило более 209 млн рублей.

Ранее бывший директор завода был приговорён к трём годам лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком. Сторона обвинения посчитала приговор слишком мягким и подала апелляцию.

В результате наказание было ужесточено – теперь мужчине предстоит провести три года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, осужденный взят под стражу.