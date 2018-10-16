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В Туле проходит международный конгресс сталеплавильщиков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле проходит международный конгресс сталеплавильщиков

В нём принимают участие более 350 специалистов металлургической отрасли из разных стран.

В оружейной столице открылся юбилейный XV Международный конгресс сталеплавильщиков и производителей металлов ISCON-2018. Это мероприятие проводится раз в два года и в Тульской области проходит впервые.

Организаторы конгресса – Промышленно-металлургический холдинг и Межрегиональная общественная организация «Ассоциация сталеплавильщиков». В Тулу приехали руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских институтов, вузов, а также аспиранты и студенты. Планируется, что конгресс посетят более 350 специалистов из России и зарубежных стран.

Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев зачитал участникам конгресса приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

«Для нас большая честь принимать на Тульской земле 15-й международный конгресс сталеплавильщиков и производителей металла. ISCON-2018 объединил многих талантливых профессионалов, нацеленных на развитие металлургического комплекса. Каждый из участников конгресса внес свой вклад в наращивание потенциала отрасли, создание новых прорывных технологий, способствовал расширению международного сотрудничества сталеплавильщиков.  За долгую историю тульские металлурги также накопили богатый опыт, которым готовы делиться с коллегами».

Участники конгресса обсудили перспективы развития сталеплавильного производства, изменение производственных и экономических показателей металлургических и трубных предприятий России, современные требования к производству специальных сталей и сплавов. Конгресс продлится до 19 октября.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 0
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