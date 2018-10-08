В правительстве Тульской области произошли кадровые изменения

Глава региона отметил, что в целом за прошедший период правительство доказало свою работоспособность. Вместе с тем текущие задачи и федеральная повестка требуют объективных изменений.

Для успешного выполнения стратегических задач развития, которые обозначил перед регионами Президент России Владимир Владимирович Путин в Указе от 7 мая № 204, в состав правительства введена должность первого заместителя губернатора Тульской области, на которую назначен Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, при участии Вячеслава Федорищева был успешно реализован ряд значимых для региона проектов. Первый заместитель губернатора будет координировать весь экономический блок, вопросы развития предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

Первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства назначен Валерий Шерин. В его обязанности войдут организация деятельности правительства региона, обеспечение эффективной работы органов исполнительной власти.

Валерий Шерин будет осуществлять непосредственный контроль строительной и жилищно-коммунальной сфер, а также координировать деятельность министерства финансов.

Заместитель губернатора Сергей Егоров будет курировать вопросы имущественных и земельных отношений, природных ресурсов, охраны окружающей среды, а также состояния дорожной сети и транспортного обслуживания.

На должность заместителя председателя правительства – министра внутренней политики и развития местного самоуправления назначен Антон Агеев.

С учетом важности для жителей социальных вопросов глава региона принял решение разделить социальную сферу на два блока.

Демография, спорт, культура, вопросы труда и занятости, а также активного долголетия будут закреплены за Мариной Левиной.

Координацию молодежной политики, образования и здравоохранения будет осуществлять Оксана Осташко. Она назначена на должность заместителя председателя правительства.

Контрольный комитет переходит в непосредственное подчинение губернатора Тульской области.

- Вместе нам предстоит выполнить сложные и важные задачи, поставленные федеральным центром. У тульского региона есть успешные практики и наработки, и мы продолжим их развивать. Но при этом важно не стоять на месте и внедрять в жизнь новые прорывные идеи и технологии,- подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил Юрия Андрианова за многолетнюю работу и значимый вклад в развитие региона.