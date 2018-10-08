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В Липках за смерть трех человек от угарного газа ответили гендиректор и мастер УК

В Липках за смерть трех человек от угарного газа ответили гендиректор и мастер УК

Из-за грубого нарушения погибли семейная пара и пенсионерка.

Приговором Киреевского районного суда гендиректор ООО «Домстрой» и мастер технической эксплуатации жилищного фонда признаны виновными в ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Суд установил, что в период с 1 января 2016 года по 4 ноября 2017 года мастер, нарушив должностные обязанности, ненадлежащим образом исполняла свои профессиональные обязанности: не организовала проверку и прочистку системы дымоудаления одной из квартир МКД, расположенного в Липках.

В свою очередь, генеральный директор УК, нарушив свою должностную инструкцию, проведение необходимых работ по содержанию и обслуживанию жилищного фонда также не организовал.

Это привело к трагедии, которая случилась 4 ноября 2017 года.

Угарный газ заполнил две квартиры. В результате этого в квартире на четвертом этаже погибли 46-летний мужчина и его супруга, в квартире этажом выше — 76-летняя женщина. Также пострадали еще два человека, среди которых 15-летний ребенок.

Подробно об этом Myslo писал здесь.

Суд назначил мастеру наказание в виде лишения свободы на 2 года 4 месяца, гендиректору — 2 года лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными жилыми домами и обслуживанием жилищного фонда на срок 2 года. Они взяты под стражу в зале суда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, приговор не вступил в законную силу. Гражданские иски потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:07 +3
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