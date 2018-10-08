Юрий Андрианов ушел в отставку с поста председателя правительства Тульской области. Его место займет Валерий Шерин.
Владимир Груздев о Юрии Андрианове: Настоящий полковник!
Владимир Груздев написал в своем твиттере слова благодарности бывшему коллеге.
Экс-губернатор Тульской области, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев разместил в своем твиттере слова благодарности своему коллеге, экс-председателю правительства Тульской области Юрию Андрианову:
Напомним, что 8 октября 2018 года на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял отставку Юрия Андрианова.
Место Юрия Андрианова займет Валерий Шерин.
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