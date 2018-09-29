В Туле на ул. Октябрьской благоустраивают сквер: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 29 сентября, первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин проинспектировал ход работ в сквере на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.

Обновление городского пространства проходит по муниципальной программе комплексного благоустройства в соответствии с одобренной концепцией. На территории сквера появятся фонтан, детская карусель, сцена, игровая площадка, цветник и клумбы. Будут установлены новые скамейки, смонтировано освещение. Проработан вопрос ремонта асфальтового покрытия на прилегающем к скверу участке улицы Дегтярева. Фонтану будет обеспечен грамотный уход, рядом с сооружением оборудована подземная обслуживающая станция. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что еще до начала работ по благоустройству зареченцы предложили предусмотреть в сквере затененные зоны. Евгений Авилов поручил внести в проект доработки с учетом данного предложения.

Сегодня во время осмотра хода работ Владислав Галкин отметил, что новые деревья, поставляемые в Тулу из питомника «Корни», в сквере будут высажены, когда завершатся основные работы по благоустройству.

Обновленный сквер завершит формирование общественного пространства в Заречье, включая сквер, где установлена скульптура «Тульское чаепитие» и игровой комплекс в виде филимоновских игрушек.