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Туляков приглашают на фестиваль в «Октаве»: открыта регистрация
Фото Алексея Пирязева.

Туляков приглашают на фестиваль в «Октаве»: открыта регистрация

Спешите! Количество мест ограничено.

В Туле проходит масштабный образовательный фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». В течение пяти дней на нем выступят не только популярные группы «Ангел», «Хлеб», «Комсомольск» и рэпер Feduk, но и ведущие эксперты в области медиа, урбанистики и образования, включая Тину Канделаки, Григора Бадаляна и Василия Эсманова.

Тема фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» — преобразование городской среды и креативное лидерство. Программа будет разделена на восемь тематических блоков: медиа, урбанистика, дизайн, креативное лидерство, технологии, звук, развлечения и образование.

Гости смогут посетить воркшопы, лекции, концерты, авторские экскурсии Музея станка и театральный перформанс. Мероприятие проходит при активной поддержке Госкорпорации «Ростех» и правительства Тульской области. Организатор фестиваля — агентство MONSTARS.

Для посетителей сейчас доступна регистрация на два дня фестиваля — на 27 и 28 сентября. Зарегистрироваться можно здесь. Количество мест ограничено.

Сегодня в числе первых мероприятий состоится дискуссия «Лучшие практики территориального брендинга регионов и городов. Зарубежные и российские кейсы».

Модератор: Эксперт в области брендинга и стратегических коммуникаций, директор по стратегии коммуникационного агентства STELLAR Григор Бадалян, который принимал активное участвовал в разработке бренда Тулы. Также участвовать в дискуссии будет медиаменеджер Олег Беркович, который также участвовал в разработке бренда Тулы. Возможно, присоединится Наталья Фишман, советник президента республики Татарстан, ведущего эксперта по созданию публичных пространств и музейных проектов.
программа на 27 сентября

27 сентября

13:00−14:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция об опыте Республики Татарстан в формировании комфортной городской среды, спикер — Наталья Фишман, советник президента Республики Татарстан, ведущий эксперт по созданию публичных пространств, музейных проектов.

14:30−15:00, Большой зал, 1 этаж.

Открытая дискуссия «Лучшие практики территориального брендинга регионов и городов. Зарубежные и российские кейсы», модератор: Григор Бадалян, специалист по территориальному брендингу, автор бренда Тулы, директор по стратегии коммуникационного агентства STELLAR. Участники обсудят территориальный брендинг как фактор регионального развития, а также лучшие мировые и российские практики брендов городов и регионов, сыгравшие положительную роль в форсировании экономического роста.

15:00−16:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «От чуткой розетки к умному насосу: как управлять инновациями в городе?», спикер: Эльдар Файзуллин, Руководитель отдела тестирования новых технологий департамента информационных технологий правительства г. Москвы.

15:00−16:00, Двор кластера.

Турнир по пинг-понгу.

16:00−17:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция главного редактора интернет-издания Strelka Magazine Сони Эльтерман.

17:00−18:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «Как превратить образовательные курсы в успешный бизнес?», спикер: Мария Бородецкая, основатель образовательного лектория «Синхронизация», крупнейший лекторий в Москве, который каждый месяц проводит больше 100 мероприятий и принимает 3000 слушателей. С 2018 года «Синхронизация» запустила онлайн-университет.

17:00−18:00, Музей станка, 2 этаж.

Авторская экскурсия по Музею станка от создателей музея. Экскурсовод: генеральный директор компании «Культура потребления» и режиссер Дарья Женихова.   Она расскажет о технологиях музея, его концепции и ответит на главный вопрос — почему Музей станка важен, нужен и отмечен знаковой точкой на карте не только российских, но и мировых музеев. *Авторские экскурсии можно посетить бесплатно, билеты в Музей станка приобретаются отдельно.

18:00−19:00, Большой зал, 1 этаж.

Презентация проектов «Как Выкса стала центром культурной жизни», спикер: Юлия Бычкова, арт-менеджер, директор фестиваля «Архстояние» и куратор проекта «Арт-Овраг» (Выкса).

18:00−19:00, Зал 2, 3 этаж.

Лекция по промышленному дизайну, спикер: Владимир Шипилов, дизайн-директор ПАО «Октава».

19:00−20:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция и тренинг от Юрия Квятковского, педагога школы-студии МХАТ и режиссера нашумевшей хип-хоперы «Копы в огне» и одного из первых иммерсивных спектаклей в России «Норманск».

19:00−20:00, Музей станка, 2 этаж.

Авторская экскурсия по Музею станка от создателей музея. Экскурсовод: генеральный директор компании «Культура потребления» и режиссер Дарья Женихова, она расскажет о технологиях музея, его концепции и ответит на главный вопрос — почему Музей станка важен, нужен и отмечен знаковой точкой на карте не только российских, но и мировых музеев.

19:00−21:00, Двор кластера.

DJ Женя Дубовой.

20:00−21:00, Большой зал, 1 этаж.

Кинопоказ: Фильм «Про рок» — документальный фильм о творческом пути участников трех молодых групп из Екатеринбурга.

21:00−22:00, Двор кластера.

Концерт группы «ХЛЕБ», комедийный рэп от трех популярных видеоблогеров.

Полная программа фестиваля здесь.

Сюжет: Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»
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