Более 200 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

За неделю зарегистрировано 4630 случаев заболеваний. Это на 42% ниже эпидемического порога.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 74%, привито 169450 человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито 46459 юных туляков. Всего вакцину получили 215952 человека – 14,5% от численности населения.

Ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 4630 случаев заболеваний ОРВИ, это ниже эпидемического порога на 42%.