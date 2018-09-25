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Более 200 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

Более 200 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

За неделю зарегистрировано 4630 случаев заболеваний. Это на 42% ниже эпидемического порога.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 74%, привито 169450 человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито 46459 юных туляков. Всего вакцину получили 215952 человека – 14,5% от численности населения.

Ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 4630 случаев заболеваний ОРВИ, это ниже эпидемического порога на 42%.

Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-30-77.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 +1
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