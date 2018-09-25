Тульского водителя оштрафовали за ребёнка, высунувшегося в люк авто

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Во вторник утром инспекторы тульской Госавтоинспекции в рамках «Недели безопасности» провели рейд «Самый главный пассажир». Цель мероприятия – выявление водителей, нарушающих правила перевозки детей.

Три экипажа ДПС, находясь в непосредственной близости от учебных учреждений Советского района, проверяли наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля и применение ремней безопасности.

За полтора часа полицейские проверили более 100 машин и выявили четыре нарушения. В одном из автомобилей, подъезжающих к школе, ребенок, стоя на заднем сидении, во время движения высунулся в открытый люк. Полицейские предупреждают: подобное халатное отношения к требованиям безопасности может привести к самым неблагоприятным последствиям.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в отношении водителей-нарушителей были составлены соответствующие административные материалы и проведена профилактическая беседа. Во время рейда юные пассажиры получили от тульской Госавтоинспекции раскраски по ПДД, а водители – буклеты с правилами перевозки детей в салоне автомобиля.

Полицейские напоминают: нарушение подпункта 9 пункта 22 ПДД, устанавливающего правила перевозки детей, влечёт за собой штраф в размере трёх тысяч рублей.