Автогороскоп от ГИБДД: что ждёт туляков на этой неделе

Отделение пропаганды БДД тульского УГИБДД опубликовало очередной астропрогноз для участников дорожного движения.

Овны, будьте внимательны на дорогах с односторонним движением. Не исключено, что на этой неделе вы можете перепутать направление движения. Обращайте внимание на дорожные знаки.

Водителям, рожденным под знаком Тельца, не рекомендуется без излишней необходимости увлекаться ездой в темное время суток. В противном случае, стоит быть особенно внимательными по отношению к пешеходам, и не только вблизи пешеходных переходов.

Близнецам неделя сулит повышенную забывчивость. Проверьте, взяли ли вы права и документы на машину, а уже потом отправляйтесь в путь.

Для Раков неделя обещает быть довольно напряженной. Не передвигайтесь на автомобиле слишком быстро и не проскакивайте светофоры на мигающий желтый свет. Строго рекомендуется соблюдение скоростного режима – не рискуйте зря.

Не пристало гордому Льву небрежно относиться к своему железному коню. Он этого не любит и может заглохнуть в самый неподходящий момент. Займитесь своим автомобилем, проведите профилактику, посетите мойку.

Девам неделя обещает быть максимально лояльной. Только обратите внимание на правильность парковки автомобиля. Ни в коем случае не паркуйтесь в неположенных местах.

Для Весов неделя будет крайне удачной. Можно не бояться попасть в пробки и светофор будет гореть только зеленым светом. Но слишком не расслабляйтесь, какой-нибудь лихач легко может склонить вашу чашу весов в противоположную сторону. Будьте аккуратны и все внимание уделите дороге.

Если на нынешней неделе Скорпионам предстоит неизведанный маршрут, стоит потратить немного времени на выбор оптимального пути. Подготовьтесь – изучите карту, воспользуйтесь навигатором, но не доверяйте им безоговорочно, следите за дорожными знаками, так вы сэкономите себе массу драгоценного времени и не менее ценных нервов.

Стрельцов могут подстерегать всевозможные дорожные катаклизмы: ремонтные работы, заглохшие посередине узкого проезда Львы, Раки, пытавшиеся проскочить на желтый, Девы в поисках парковочного места. Так что способность быстро найти объезд пригодится. Изучите карту пробок, чтобы составить более быстрый маршрут в час-пик.

Неделя не слишком походит для поездок, у которых нет четко поставленной цели. Так что Козерогам, прежде чем повернуть ключ в замке зажигания, стоит заранее знать куда именно вы направляетесь, и как быстрее туда проехать. Избежите массы проблем.

Водолеям рекомендуется чаще смотреть в зеркала, хоть мотосезон и подходит к концу. Прежде чем совершить какой-либо маневр, убедитесь в его безопасности.

Рыбам звезды предрекают медленно плыть в потоке транспорта. Спокойствие, рассудительность и терпение – ваши лучшие спутники на эту неделю. Уважайте других участников движения, даже находясь в пробке. Ни в коем случае не совершайте резких маневров, дабы не усугубить ситуацию и не создать еще больший затор.

Уважаемые водители, помните: вне зависимости от астрологического прогноза, соблюдение ПДД одинаково важно для всех. Удачи вам на дорогах!