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Из-за коммунальной аварии часть Мясново осталась без воды
На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал».
21 сентября на пересечении 7-го Полюсного проезда и 12 проезда в Мясново произошла коммунальная авария. С 10.00 на месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». На время проведения работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. Чмутова, 160, 162-а, 162-в, 164-а, 166-а, 166-б, 168-а, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 198, а также от ул. Тихмянова до 1-го Полюсного проезда;
- ул. Тихмянова от 7-го Полюсного проезда до ул. Чмутова;
ч/сектор:
- 12 проезд Мясново,
- 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Полюсные проезды,
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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