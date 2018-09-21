Из-за коммунальной аварии часть Мясново осталась без воды

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21 сентября на пересечении 7-го Полюсного проезда и 12 проезда в Мясново произошла коммунальная авария. С 10.00 на месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». На время проведения работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Чмутова, 160, 162-а, 162-в, 164-а, 166-а, 166-б, 168-а, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 198, а также от ул. Тихмянова до 1-го Полюсного проезда;

ул. Тихмянова от 7-го Полюсного проезда до ул. Чмутова;

ч/сектор:

12 проезд Мясново,

7-й, 8-й, 9-й, 10-й Полюсные проезды,

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.