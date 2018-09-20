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В Тульскую область привезут мощи Николая Чудотворца
Фото из архива MySlo

В Тульскую область привезут мощи Николая Чудотворца

Святыня будет выставлена в Свято-Иверском храме в поселке Теплое.

С 1 по 3 октября в Свято-Иверском храме поселка Теплое (ул. Фролова, д. 20-А) будут находиться мощи святителя Николая Чудотворца. Поклониться им можно будет с 7.00 до 21.00.

В православной вере Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. Его просят о помощи в делах, при различных недугах и проблемах в семье. К нему можно обращаться с краткими молитвами:

«Наставник наш и заступник великий, батюшка Николай! Прими молитву мою, от всего сердца моего грешного, убереги меня и близких моих от зла извне и от неразумности моей. Научи меня, как поступить правильно в этой ситуации (…). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

«Святитель Николай, чудотворец Мирликийский, помоги мне со слабостью моей душевной справиться – избавиться от грусти и тоски, не дай впасть в тяжкий грех уныния, научи радоваться жизни в любую минуту, веры в милосердие Господне и твое заступничество не терять. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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