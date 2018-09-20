новости
новости
Регистрация
На Казанской набережной туляков научат бальным танцам и покажут средневековое дефиле

На Казанской набережной туляков научат бальным танцам и покажут средневековое дефиле

В ближайшие выходные там запланирована насыщенная развлекательная программа для всех желающих.

В пятницу, с 15 до 18 часов в беседке будет работать игротека. В 15.00 и 17.00 пройдут пешие экскурсии по историческому центру Тулы. Сбор экскурсантов – у башни Водяных ворот. В 18.00 на сцене набережной состоится джазовая вечеринка.

В субботу, 22 сентября, в 10.00, на спортплощадке начнётся мастер-класс по скандинавской ходьбе, после этого – тренировка Boot Camp. В беседке около кофейни с 12 до 17 часов будет работать школа английского языка для детей, а на площадке перед сценой пройдут танцевальные мастер-классы. Там же можно будет сыграть в настольные игры и посетить занятия по декоративно-прикладному творчеству. В амфитеатре пройдет литературно-музыкальная программа «Осенние чтения».

На сцене выступят представители клуба исторической реконструкции «МЕЦ 1477». В программе: костюмированное дефиле, фотосессия, показ элементов боевого искусства IX века и исторический мастер-класс. В 18.00 начнётся линди-хоп вечеринка.

В воскресенье, с 10.00 до 11.00 на спортплощадке – стретчинг и функциональный тренинг. В дальней беседке на детской площадке, с 14 до 17 часов – школа английского язык.

В 15.00 на сцену набережной выйдут участники клуба «Хрустальный замок». Они покажут наряды 19-го века и эпохи модерн, расскажут о моде и продемонстрируют классические танцы: полонез с отбиванием, большой фигурный вальс, богемская полька, экосез – шотландский народный танец, гавот Павловой. Также для туляков состоится мастер-класс по бальному танцу и тематическая фотосессия.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
выходные на набережнойтульская набережнаяразвлекательная программа
Место
ТулаКазанская набережная

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульскую область привезут мощи Николая Чудотворца
В Тульскую область привезут мощи Николая Чудотворца
С 2019 года автомобилистам будут выдавать новые номерные знаки
С 2019 года автомобилистам будут выдавать новые номерные знаки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.