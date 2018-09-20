На Казанской набережной туляков научат бальным танцам и покажут средневековое дефиле

В ближайшие выходные там запланирована насыщенная развлекательная программа для всех желающих.

В пятницу, с 15 до 18 часов в беседке будет работать игротека. В 15.00 и 17.00 пройдут пешие экскурсии по историческому центру Тулы. Сбор экскурсантов – у башни Водяных ворот. В 18.00 на сцене набережной состоится джазовая вечеринка.

В субботу, 22 сентября, в 10.00, на спортплощадке начнётся мастер-класс по скандинавской ходьбе, после этого – тренировка Boot Camp. В беседке около кофейни с 12 до 17 часов будет работать школа английского языка для детей, а на площадке перед сценой пройдут танцевальные мастер-классы. Там же можно будет сыграть в настольные игры и посетить занятия по декоративно-прикладному творчеству. В амфитеатре пройдет литературно-музыкальная программа «Осенние чтения».

На сцене выступят представители клуба исторической реконструкции «МЕЦ 1477». В программе: костюмированное дефиле, фотосессия, показ элементов боевого искусства IX века и исторический мастер-класс. В 18.00 начнётся линди-хоп вечеринка.

В воскресенье, с 10.00 до 11.00 на спортплощадке – стретчинг и функциональный тренинг. В дальней беседке на детской площадке, с 14 до 17 часов – школа английского язык.

В 15.00 на сцену набережной выйдут участники клуба «Хрустальный замок». Они покажут наряды 19-го века и эпохи модерн, расскажут о моде и продемонстрируют классические танцы: полонез с отбиванием, большой фигурный вальс, богемская полька, экосез – шотландский народный танец, гавот Павловой. Также для туляков состоится мастер-класс по бальному танцу и тематическая фотосессия.