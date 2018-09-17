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Главой Новомосковска избран Анатолий Пророков

Главой Новомосковска избран Анатолий Пророков

Он был переизбран на эту должность, получив большинство голосов депутатов.

Анатолий Пророков переизбран на должность главы муниципального образования город Новомосковск. Ранее он занимал этот пост на протяжении пяти лет. Его основным конкурентом в ходе голосования стала Ирина Руденко.

Нового главу муниципального образования выбирали тайным голосованием из депутатов местного собрания. Кандидатуру Анатолия Пророкова поддержали большинство народных избранников.

справка myslo

Анатолий Пророков родился 3 мая 1958 года. В 1975 году окончил новомосковскую среднюю общеобразовательную школу № 2, в 1980 году – новомосковский филиал МХТИ им. Д.И. Менделеева по специальности «инженер по автоматизации химико-технологических процессов».

С 1980 по 1998 год работал в этом институте в должности ассистента старшего преподавателя, доцента и декана факультета «Экономика и управление». В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 2001 г. окончил Тульский государственный университет. Присуждена квалификация менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1998 по 2013 год работал в администрации Новомосковска. Последние 7 лет занимал должность заместителя главы администрации, курировал вопросы социальной сферы. В 2013 году был избран главой города. Женат, воспитывает трёх дочерей и сына.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:17 +1
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