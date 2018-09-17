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В Ясногорске коммунальщики загнали жителей в «грязевой плен»
Фото: vk.com/nash_yasnogorsk

В Ясногорске коммунальщики загнали жителей в «грязевой плен»

На разрытой после ремонта теплосетей дороге застревают автомобили, а местные жители с детьми вынуждены по грязи добиться до школ, детских садов и поликлиник.

В редакцию Myslo за помощью обратились жители Ясногорска. Уже целый месяц они вынуждены добираться до школ, детского сада и поликлиники по настоящему бездорожью.

Во дворах домов № 6 и 8 по улице Ленина этим летом меняли отопительные трубы. Работы проводили сотрудники компании «РГК № 1». Об этом пишет паблик «Наш Ясногорск».

«Трубы закопали ещё в начале августа, но восстановить дорожное покрытие, видимо, в планах нет. Только в обещаниях. Весь двор и подъезд к дому утопает в грязи. Люди находятся в «грязевом плену».

Со слов жителей, на разрытой дороге застревают даже автомобили, но на сложившуюся ситуацию никто не реагирует – администрация района ограничивается отписками.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:51 +1
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