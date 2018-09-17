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Тульская новогодняя ёлка будет стоить больше 7 млн рублей
Фото из архива MySlo

Тульская новогодняя ёлка будет стоить больше 7 млн рублей

Соответствующий лот размещён на официальном портале госзакупок.

«Тулагорсвет» готов потратить 8,3 млн рублей на новогоднюю ёлку, которая будет установлена на главной площади города. Именно такая сумма фигурировала в аукционной заявке, размещенной на официальном портале госзакупок.

Правда, зимняя красавица обойдётся бюджету почти на миллион дешевле – по результатам конкурса контракт на поставку главного новогоднего украшения был заключен на сумму в 7355286 рублей. Исполнителем станет ИП Межевов А. Ю. из подмосковной Коломны.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:45 −4
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