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Юных туляков приглашают бесплатно на экскурсию в космос

Юных туляков приглашают бесплатно на экскурсию в космос

В будние дни при покупке взрослого билета организаторы дарят билет ребенку до 13 лет!

В Туле на парковке ТРЦ «Макси» расположилась настоящая космическая колония «Космосфера».

При помощи авиа- и космосимуляторов и последних достижений в области виртуальной реальности юные и взрослые туляки смогут почувствовать себя покорителями Вселенной.

Бесстрашные исследователи космоса смогут пообщаться с настоящими роботами, узнать, как живут космонавты, побывать в планетарии, полностью погрузиться в атмосферу МКС и почерпнуть для себя много интересной и познавательной информации.

А еще все желающие смогут сделать фото на Марсе и поиграть в космические видео-игры в виртуальной реальности!

Специально для тульских космонавтов организаторы подготовили сюрприз.

Каждый будний день с 12 по 30 сентября при покупке взрослого билета вы получите в подарок билет для ребенка до 13 лет!

Ежедневно в акции участвуют 50 билетов.

  • Стоимость билета для взрослого в будни — 400 рублей, в выходные — 450 рублей;
  • для детей до 13 лет в будни — 350 рублей, в выходные — 400 рублей.

Подробности ВКонтакте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:29 +5
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