Тульский суд на два месяца закрыл кафе на улице Мира
Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора нашли в заведении серьёзные нарушения.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку в кафе европейской и узбекской кухни по адресу: ул. Мира, д. 62, принадлежащее ИП Турсунбоеву Достону Рустаму Угли.
В ходе мероприятий в заведении выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Протокол о временном запрете деятельности был направлен в Советский районный суд. Постановлением суда деятельность организации приостановлена на 60 суток.
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