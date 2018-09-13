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Тульский суд на два месяца закрыл кафе на улице Мира

Тульский суд на два месяца закрыл кафе на улице Мира

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора нашли в заведении серьёзные нарушения.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку в кафе европейской и узбекской кухни по адресу: ул. Мира, д. 62, принадлежащее ИП Турсунбоеву Достону Рустаму Угли.

В ходе мероприятий в заведении выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протокол о временном запрете деятельности был направлен в Советский районный суд. Постановлением суда деятельность организации приостановлена на 60 суток.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +1
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Место
Тулаулица Мира

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