Тульский суд на два месяца закрыл кафе на улице Мира

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку в кафе европейской и узбекской кухни по адресу: ул. Мира, д. 62, принадлежащее ИП Турсунбоеву Достону Рустаму Угли.

В ходе мероприятий в заведении выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протокол о временном запрете деятельности был направлен в Советский районный суд. Постановлением суда деятельность организации приостановлена на 60 суток.