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В Богородицке осудили водителя, который насмерть задавил свою бабушку
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Богородицке осудили водителя, который насмерть задавил свою бабушку

Мужчина был пьян и при движении задним ходом не заметил пожилую женщину.

Приговором Богородицкого районного суда 37-летний москвич признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

9 июня, примерно в 16.50 минут, осужденный сел в припаркованный у дома в д. Спасское Куркинского района Тульской области автомобиль Chevrolet Lacetti, включил заднюю передачу и начал движение, не заметив свою 87-летнюю бабушку, вышедшую на улицу. В результате наезда пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.

Приговором суда виновнику ДТП назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на три года лишили водительского удостоверения. Приговор суда в законную силу не вступил.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +2
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